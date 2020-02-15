رياضة | فوز بنى عبيد وشيكو وبلقاس وتعادل نبروة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بنى عبيد وشيكو وبلقاس وتعادل نبروة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت منافسات الجولة ٢٢ بدورى القسم الثالث بالمجموعة التاسعة عن بنى عبيد واصل تقدمه بثبات للحفاظ على صدارته بعدما حقق فوزا غاليا بهدف على حساب ضيفه شبان بدواى.

وفشل نبروه فى تجاوز عقبة شباب الأمير بعدما إكتفى بتعادل إيجابى بهدف لمثله حيث تقدم شباب الأمير بهدف فيما أدرك نبروه التعادل قبل نهاية الشوط الثانى.

وتمكن السنبلاوين من تحقيق تعادل إيجابى ثمين بهدف لمثله أمام مستضيفه عمال المنصورة فيما خطف شيكو نقاط المباراة الثلاث بالفوز على ضيفه شربين بهدف قاتل فى اللحظات الأخيرة للمباراة.

وحقق بلقاس فوزا هاما على حساب ضيفه منية سمنود بهدف فيما تعادل كهرباء طلخا أمام ضيفه المطرية سلبياون أهداف.

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وكانت الجولة ٢٢ قد إفتتحت أمس بفوز ميجاسبورت على مياه الدقهلية بنتيجة ٥-١.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة

1 بنى عبيد 43 نقطة

2 نبروه 39 نقطة

3 شربين 35 نقطة

4 ميجاسبورت 34

5 عمال المنصورة 32 نقطة

6 شيكو 31 نقطة

7 مياه الدقهلية 26 نقطة

8 شبان بدواى 26 نقطة

9 بلقاس 26 نقطة

10 السنبلاوين 25 نقطة

11 شباب الأمير 22 نقطة

12 كهرباء طلخا 21 نقطة

13 منية سمنود 16 نقطة

14 المنزلة 15 نقطة

15 المطرية 14 نقطة

