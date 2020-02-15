رياضة | طاقم تحكيم كونغولي لمباراة الأهلي ضد صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم كونغولي لمباراة الأهلي ضد صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وأسند الكاف المباراة للحكم الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو كحكم ساحة، في ذهاب دور الثمانية والتي ستقام في القاهرة لدوري الأبطال.

ويحل صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على الأهلي، مساء يوم 29 فبراير الجاري بالقاهرة، في ذهاب دور الثمانية، على أن تكون مباراة الإياب في 6 مارس المقبل، بجنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.