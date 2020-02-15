رياضة | الصفاقسي يضغط على الترجي في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يضغط على الترجي في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الصفاقسي فوزًا صعبًا على مضيفه نجم متلاوي 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من المسابقة، والتي شهدت فوز النجم الساحلي على الاتحاد المنستيري 2 / 1، وهلال الشابة على الملعب التونسي 2 / صفر.

وفي المباراة الأولى، سجل حمزة المثلوثي هدف المباراة الوحيد للصفاقسي من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف الترجي متصدر الترتيب، والذي تأجلت مباراته في المرحلة الحالية لخوضه لقاء السوبر الأفريقي أمس أمام الزمالك المصري في العاصمة القطرية الدوحة، فيما تجمد رصيد نجم متلاوي عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الآخير).

وفي المباراة الثانية، فاز النجم الساحلي على الاتحاد المنستيري 2 / 1 .

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وتقدم النجم في الدقيقة السابعة عن طريق مرتضى بن وناس، قبل أن يسجل زميله مهدي بن لعريبي الهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم سجل أنتوني أكبوتو هدف تقليص الفارق للاتحاد المنستيري في الدقيقة 85.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند 28 نقطة في المركز الثالث.

وفاز هلال الشابة على الملعب التونسي 2 / صفر.

وسجل هدفي هلال الشابة كل من نادر قارة في الدقيقة 20، والجيلاني عبد السلام في الدقيقة 57.

ورفع هلال الشابة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 27 نقطة في المركز الرابع.