رياضة | مدرب الأهلي: أهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي ولدينا خبرة الفوز على الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: أهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي ولدينا خبرة الفوز على الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدرب النادي الأهلي سامي قمصان بأنه واثق من الفوز بكأس السوبر، يوم الخميس المقبل، رغم تتويج الزمالك بالبطولة الإفريقية على حساب الترجي التونسي 3-1، أمس الجمعة.

وخلال تصريحات لقناة الأهلي قال قمصان : "أهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي، فهو إنجاز يحسب للكرة المصرية".

وتابع: "فوز الزمالك بمباراة السوبر الإفريقي على حساب الترجي لن نتأثر بها، هذه بطولة خاصة، وحالتنا جيدة ولدينا طموح في مواصلة سلسلة الانتصارات وإسعاد الجماهير، ونسعى لتحقيق البطولة.

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وبسؤاله عن مفاجآت في التشكيل الأساسي بلقاء السوبر، رد مدرب الأهلي "كل الخيارات متاحة، وجميع اللاعبين جاهزون للمشاركة".

وأكمل قمصان : "استكمال سلسلة الانتصارات في الدوري المصري مهم للغاية، كل مباراة هي الأهم لنا، نستعد للسوبر وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف: " فريق المصري البورسعيدي أدى مباراة جيدة، وأجاد الاستحواذ، فهو من الفرق القليلة التي أرهقت الأهلي هذا الموسم".

وأخنتم تصريحاته "لقد أجرينا تبديلاتجيدة واستفدنا من سرعات كهربا وجيرالدو في الهجمات المرتدة، ومحمود متولي حقق الكثافة المطلوبة في وسط ملعب المباراة".