رياضة | بيرنلي يتخطي عقبة ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرنلي يتخطي عقبة ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بيرنلي فوزًا غاليًا على مضيفه ساوثهامبتون 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بيرنلي بهدف سجله آشلي ويستوود في الدقيقة الثانية، وتعادل ساوثهامبتون بهدف سجله داني إنجز في الدقيقة 18 قبل ان يسجل ماتي فيدرا هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 60.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.