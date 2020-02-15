رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية رمضان صبحي لموقعة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية رمضان صبحي لموقعة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سفر رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر ضمن بعثة الفريق التي ستسافر إلى الإمارات الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن تواجد رمضان ضمن بعثة الأهلي جاء بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر.

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وكان رمضان قد انتظم في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم السبت بعدما تعافى من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.