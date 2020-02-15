رياضة | سرس الليان يؤكد اقترابة من الترقي بفوز مثير على تلا (صور وفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرس الليان يؤكد اقترابة من الترقي بفوز مثير على تلا (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فريق سرس الليان إقترابة من التأهل لدورة الترقي، عقب تحقيق لفوز صعب ومثير خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب تلا، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت، بملعب تلا، بالجولة الـ 20 للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

خاض تلا اللقاء بتشكيل ضم محمد ماندو، اسلام علم الدين، خالد الضبع، محمد رحرح، باسم شوقي، محمد بليه، سعيد المشد، محمود الصفطاوي، عبد الرحمن نبيل كوكو، طه فرج، كريم مجدي.

البدلاء : السيد عادل، سعيد النيداني، أحمد شيكا، نادر السيد ، أحمد دراز، هشام عبد الرؤوف، محمد سمير .

وخاض سرس الليان اللقاء بشكيل ضم، كلا من : أحمد عبد الرازق، محمود شيحه، محمد سعيد كشري، حلمي أحمد، أحمد عيد، أحمد شيكو، أحمد طلعت، أحمد مصطفى بديوي، أحمد ابراهيم باتو، عبد الفتاح سعيد دروجبا، محمود خالد طيارة.

البدلاء : أيمن فتحي، خالد علي بيبو، علي صلاح عشري، سامح بكري، أحمد ناصر، أحمد بالي، شريف هيكل.

شهدت الدقيقة 15 للشوط الأول، أول فرص اللقاء لفريق تلا من عرضية كريم مجدي، تصدى لها أحمد عبد الرازق، لتصل أمام المرمى لم تجد متابعة من مهاجي تلا.

وفي الدقيقة 21 كاد طه فرج مهاجم تلا أن يسجل هدف التقدم من تصويبة جانبية مرّت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 28 حصل أحمد طلعت لاعب وسط السرس على بطاقة صفراء، ثم حصل محمد رحرح لاعب تلا على بطاقة أخرى.

وفي الدقيقة 29 أضاع تلا فرصة هدف من عرضية محمد رحرح، وضعها كريم مجدي برأسة في القائم.

وفي الشوط الثاني، نشط أداء الفريق السرساوي، وسجل هدف التقدم مبكراً، في الدقيقة 5 من ركلة حرة مباشرة، سددها ببراعة المدافع محمد سعيد كشري.

وفي الدقيقة 20 كاد سرس الليان أن يحرز الهدف الثاني، من تصويبة أرضية تصدى لها حارس تلا ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

وشارك من بدلاء سرس الليان أحمد ناصر، بدلاً من دروجبا، وعلي عشري بدلاً من أحمد بديوي، وخالد علي بيبو، بدلاً من أحمد إبراهيم باتو.

كما دفع تلا، بالثلاثي، محمد سمير، وسعيد النيداني، واحمد شيكا، على حساب، سعيد المشد، وكريم مجدي، وعبد الرحمن كوكو.

وفي الدقيقة 26 حصل أحمد عبد الرازق حارس سرس على بطاقة صفراء، كما حصل محمد كشري مدافع سرس على بطاقة أخرى في الدقيقة الرابعة من الوق بدل الضائع.

وكاد فريق تلا أن يخطف هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع، من ركلة حرة، نفذها محمود الصفطاوي، لترتد من الحارس، لتجد محمد سمير أمام المرمى الخالي، ليضع الكرة بغرابة في يد الحارس، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز ثمين لسرس الليان .

أدار اللقاء الحكم عرفة عرفات، عاونه اشرف محمود، ورجب الذكي، وراقب الحكام عبد الرازق سعيد، ومراقب المسابقات محمد بطه.

حضر المباراة محمد خلف الله رئيس نادي سرس الليان، وعبد المنعم الجزارة نائب رئيس النادي، وعادل عبيد الرئيس السابق لنادي سرس، والذي يتولى منصب الرئيس الشرفي الحالي للنادي السرساوس، كما تواجد الأحمدي عبد الغفار رئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا، وسعيد محروس نائب رئيس مركز الشباب، وأعضاء مجلس إدارة الفريقين، وعدد كبير من جماهير سرس الليان التي إحتلفت مع لاعبيها عقب اللقاء.

الفوز رفع رصيد السرس إلى 44 نقطة، بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد الفريق التلاوي عند 29 نقطة، بالمركز الخامس.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 44 نقطة

2- الشرقية 36 نقطة

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3- بلبيس 31 نقطة

4- عرب الرمل 30 نقطة

5- شباب تلا 29 نقطة

6- غزل شبين 28 نقطة

7- فاقـوس 26 نقطة

8- ميت خاقان 25 نقطة

9- شباب ديرب 25 نقطة

10- ميت خلف 21 نقطة

11- شباب أبو حماد 20 نقطة

12- دقادوس 19 نقطة

13- أبو كبير 15 نقطة

14 ديرب نجم 14 نقطة

14 ديرب نجم 14 نقطة