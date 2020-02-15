رياضة | فوز الدخان والمعادي وتعادل القومي وهزيمة الصيد وحلوان بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الدخان والمعادي وتعادل القومي وهزيمة الصيد وحلوان بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الأسبوع التاسع عشر من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، فوز فريق المعادي في الفوز على جينيس بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي الفوز لفريق المعادي علي رمضان واسلام أبو العلا وجاء هدف جينيس عبر اللاعب كريم ناصر .

ونجح الدخان في الفوز على الصف بملعب الأخير، بهدفين مقابل هدف، وتعادل القومي مع فريق أبو النمرس بدون أهداف.

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وفاز فريق الإتصالات بصعوبة على حساب فريق الصيد في عقر داره بهدف دون مقابل، وفاز فريق مركز شباب بشتيل على حساب نظيره فريق حلوان العام بهدفين مقابل هدف.

وخسر البدرشين من فريق 6 أكتوبر بخمسة أهداف مقابل هدف، وتغلب فريق العياط بثلاث أهداف مقابل هدفين على حساب فريق جولدي.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 49 نقطة

2- الإتصالات 44 نقطة

3- جولدي 39 نقطة

4- حلوان العام 37 نقطة

5- أكتوبر 31 نقطة

6- المعادي 27 نقطة

7- القومي 23 نقطة

8- بشتيل 23 نقطة

9- أبو النمرس 19 نقطة

10- الصف 19 نقطة

11- جينيس 18 نقطة

12- البدرشين 17 نقطة

13- العياط 16 نقطة

14- الصيد 11 نقطة