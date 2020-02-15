رياضة | عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة فريق سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني.

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - توني فيديس.

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خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو.

خط الهجوم : كريم بنزيما - ايدين هازارد - يوفيتش - جاريث بيل - ڤيتسيوس.