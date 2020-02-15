رياضة | صيد المحلة يهزم مطوبس وفوز كفر الشيخ وسمنود وعثماثون بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صيد المحلة يهزم مطوبس وفوز كفر الشيخ وسمنود وعثماثون بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل صيد المحلة نتائجة الإيجابية بقيادة مديره الفني طارق السعيد وأستطاع أن يحقق فوز غالي خارج ملعبه علي مطوبس بهدف أحرزه محمد رجب ميشو في الدقيقة 30 من الشوط الأول في إطار منافسات الجولة ال 18 للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

خاض الصيد اللقاء بتشكيل ضم :

حراسة المرمى :أحمد قاسم

خط الدفاع:محمود السعيد، إسلام مجدي، عبد الرحمن عوف، مصطفى السيد

خط الوسط:عبد العزيز مصطفى، إبراهيم عبد الوهاب، إسلام عبد العظيم، بهاء مصطفى

خط الهجوم :محمد الدسوقي، محمد رجب

وشهدت المباراة ضغط وهجوم من فريق مطوبس من أجل إستغلال عامل الأرض والجمهور وأعتمد صيد المحلة علي الهجمات المرتدة التي نجح من إحداها من خطف هدف المباراة

قاد المباراة تحكيميا منير يوسف حكم ساحة، حسن أبو يوسف نساعد أول، علي خضر مساعد ثان، محمد أمين مراقب مسابقات.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد صيد المحلة للنقطة٤١ ويتوقف رصيد مطوبس عند ٢١نقطة.

وأسفرت باقي نتائج المجموعة عن الآتي:

فوز كفر الشيخ علي إتحاد بسيون بهدفين مقابل هدف.

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فوز عثماثون علي الزعفران بهدفين مقابل هدف.

فوز سمنود علي مركز شباب الحنفي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

فوز شباس الشهداء علي الحامول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز سبورتنج كاسل علي دسوق بهدفين مقابل هدف.

تعادل بلطيم وسيدي سالم بدون أهداف

ترتيب المجموعة الثامنة

١-كفر الشيخ ٤٤ نقطة

٢- صيد المحلة ٤١ نقطة

٣- عثماثون ٤٠ نقطة

٤-الحامول ٣٣نقطة

٥- سمنود ٣١نقطة

٦- سبورتنج كاسل ٢٥نقطة

٧- شباس الشهداء ٢١نقطة

٨-مطوبس ٢١نقطة

٩- الزعفران ١٩نقطة

١٠- دسوق ١٩نقطة

١١- بلطيم ١٧نقطة

١٢- إتحاد بسيون ١٥نقطة

١٣- سيدي سالم ١٣نقطة

١٤- مركز شباب الحنفي ٥نقاط