رياضة | فوز ألماظة واتحاد الشرطة والتأمين وتعادل السكة والغاء مباراة البلاستيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز ألماظة واتحاد الشرطة والتأمين وتعادل السكة والغاء مباراة البلاستيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مع فريق بنها بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادى السكة الحديد. في إطار مباريات الجولة 22 للمجموعة السادسة للقسم الثالث.

خاض فريق السكة اللقاء بتشكيل يضم، محمد جمال، مصطفى عبد ربه، أسامة صبحى، حسن بشندى، المتولى محمود، فتحي مجدى، عبد العليم السيد، مهاب ياسر، فوزي الكاشف محمد أحمد ريعو، محمود سعيد الصقر.

ويتواجد في البدلاء إبراهيم شعللها، حمودى محمد، محمد عبد الفتاح شولا، محمد رمزي، أحمد عبد المنعم كشرى، أحمد محمد عارف توتى،محمود أكمل.

بينما ضم تشكيل بنها كلا من : أحمد عيد، عزت أحمد، مهاب على، محمد مصطفى ،محمد شوقى، أكرم صبحى، محمد محيى، عماد إسلام، أيمن رشاد،حسين كرم،محمد سلامه.

وتواجد في البدلاء، محمد سمير، محمد خالد ، إبراهيم ياسر، محمد سلام، محمد رضا، ياسر رفعت، على السيد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة بهدف محمود سعيد الصقر في الدقيقة 15 وأدرك محمد مصطفى محمود هدف التعادل لفريق بنها في الدقيقة 37من الشوط الثاني، لترفع رصيد السكة الحديد إلى النقطة 39، ورصيد فريق بنها إلى النقطة 22.

وأدار اللقاء الحكم ميدو سلامه حكم ساحة وعاونه إسلام أبو العطا مساعد أول وإسلام عفيفي مساعد ثانى من منطقة بورسعيد، وراقب المباراة إيهاب توفيق.

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فاز فريق ألماظة على فريق بهتيم بهدفين مقابل هدف، سجل هدفين ألماظة أحمد عامر في الدقيقة 43،10 من الشوط الأول وسجل هدف بهتيم محمد صابر في الدقيقة 20 من ضربة جزاء في الشوط الأول أيضا.

فاز فريق مصر للتأمين على فريق العبور بهدف نظيف سجله محمد زكي في الشوط الثاني.

وحقق فريق الأميرية الفوز خارج ملعبة على فريق سراى القبة بهدفين نظيفين سجلها أحمد سامى في الشوط الثاني.

وفاز فريق مركز شباب بطا على فريق الغابة بهدف أحمد سابق في الشوط الثاني، وفاز اتحاد الشرطة على المرج بهدفين مقابل هدف.,

وقام الحكم محمد علاء هاشم بالغاء مباراة طوخ والبلاستيك بعد القاء طوبه على المساعد الأول عماد العقاد في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وكانت النتيجة تقدم فريق البلاستيك بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد سمير ومحمد شعبان، وسجل هدف طوخ اللاعب محمد جمال مانجه.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 39 نقطة

2- ألماظة 36 نقطة

3- مصر للتأمين 36 نقطة

4- العبور 35 نقطة

5- البلاستيك 34 نقطة

6- الشرطة 32 نقطة

7- بطا 31 نقطة

8- بهتيم 30 نقطة

9- الشمس 28 نقطة

10- المرج 23 نقطة

11- بنها 22 نقطة

12- الأميرية 22 نقطة

13- الغابه 21 نقطة

14- طوخ 19 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط