رياضة | قبل مواجهة الأهلي.. صن داونز يهزم شيبا يونايتد بثلاثية في ليلة إصابة اونيانجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الأهلي.. صن داونز يهزم شيبا يونايتد بثلاثية في ليلة إصابة اونيانجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق صن داونز في تحقيق الفوز على فريق شيفا يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين وذلك ضمن منافسات الدور الجنوب افريقي.

وتعرض الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو حارس مرمى فؤيث صن داونز للإصابة على المستوى الركبة في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، وشارك بدلا منه الحارس البديل كينيدي مويني.

ويضرب النادي الأهلي موعدا ناريا مع فريق صن داونز الجنوب افريقي يوم 29 فبراير المقبل في القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب يوم 7 مارس في جنوب افريقيا.

يذكر أن فريق صن داونز كان قد اطاح بالنادي الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بعدما فاز بمجموع المباراتين بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.