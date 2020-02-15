رياضة | بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، صدمة قوية قبل مواجهة النادي الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

وخرج الأوغندي دينيس أونياجو حارس مرمى الفريق، مصابًا في الدقيقة 74 خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام شيبا يونايتد بالدوري الجنوب إفريقي.

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ويتقدم صن داونز، على فريق شيبا يونايتد بثلاثية دون رد حتى الآن في المباراة المقامة على ملعب صن داونز، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

وكان ثابيلو مورينا الظهير الأيمن للفريق قد تلقى إصابة قوية، في مباراة صن داونز بكأس جنوب إفريقيا، ليغيب عن فريقه حتى نهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، يوم 29 فبراير الجاري بالقاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في 6 مارس المقبل في جنوب إفريقيا.