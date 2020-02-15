رياضة | خاص.. أول تعليق من حفيظ دراجي على تحيزه ضد الزمالك لصالح الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أول تعليق من حفيظ دراجي على تحيزه ضد الزمالك لصالح الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد حفيظ دراجي المعلق الجزائري المعروف، عن ماتردد بشأن تحيزه لصالح الترجي التونسي ضد الزمالك، في مباراة السوبر الإفريقي.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الجمعة، ليتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.

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وخرج خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك ليهاجم دراجي ويؤكد أنه تحيز للترجي في لقاء الأمس.

وقال حفيظ دراجي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": تحيزت للترجي؟.. الجماهير التونسية قامت بسبي ظناً أني كنت متحيزا للزمالك في اللقاء".

وأكمل المعلق الجزائري:" أنا ضميري مرتاح قمت بالتعليق على المباراة كما ينبغي".

ويعد دراجي من أفضل المعلقين بمجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، ويمتلك شعبية كبيرة في الشارع المصري.