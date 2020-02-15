رياضة | طريق الأهلي في الكأس.. أبو قير يواصل المفاجآت ويتأهل لربع النهائي بعد تخطي الحرس بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريق الأهلي في الكأس.. أبو قير يواصل المفاجآت ويتأهل لربع النهائي بعد تخطي الحرس بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أبو قير للأسمدة، في مواصلة مغامرته ببطولة الكأس، بعدما حقق فوزا تاريخيا على حرس الحدود بثنائية نظيفة، ليتأهل لربع نهائي كأس مصر وينتظر الفائز بين الأهلي والترسانة.

وكان أبو قير نوح قد نجح في إقصاء الإنتاج الحربي في دور الـ32، قبل أن يطيح الليلة بالحرس.

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سجل ثنائية أبو قير للأسمدة في موقعة الليلة، أحمد العش في الدقيقة 7 من ركلة جزاء وهاني السيد في الدقيقة 79 من مهارة فردية رائعة.

ووصل أبو قير للأسمدة لربع نهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه، لينتظر الفائز بين الأهلي والترسانة في الدور المقبل.