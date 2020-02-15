اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

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بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نوريتش سيتي، عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نوريتش سيتي، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

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كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات Liverpool .

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري لهذا الموسم حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب بطولة الدوي حتى الآن بدون هزيمة Liverpool.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثنائي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، وفيرمينيو Salah LIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة الصراع على كافة البطولات المحلية والقارية Liverpool.

ليفربول الساعة 7.30 علي قناة 2