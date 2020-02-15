اونلاين | «يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

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بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

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بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي والمقرر إقامتها اليوم على ملعب كارو رود، YALLA Shoot، تحت قيادة الحكم ستيوارت اتويل، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم، بث مباشر KOORA STAR، فى لقاء سيقام فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

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ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 73 نقطة بينما يحتل نورويتش سيتى المركز الأخير برصيد 18 نقطة، ويسعي الريدز تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق على الفوز للإقتراب أكثر من التتويج بالبريميرليج KOORA STAR، بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، يلا شوت

ليفربول الساعة 7.30 علي قناة 2