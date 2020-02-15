اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

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كورة أونلاين بث مباشر مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاحMOHAMED SAALAH، تابع لايف KORA ONLINEالريدز في ضيافة نوريتش سيتي بالبريميرليج.

كورة ستار حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لخوض مواجهة بسيطة نسبيًا عندما يحل ضيفًا على نوريتش سيتي، بالدوري الإنجليزي، KORA STAR شاهد الريدز يسعى للاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب كارو رود معقل نوريتش سيتي، مساء اليوم السبت 15 فبراير الجاري، أصحاب الأرض ضد الريدز، كورة جول KORA GOAL ضمن حسابات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات البريميرليج.

موعد مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول بالدوري

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وتُقام مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول بالدوري

وتذاع مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SAALAH، كورة فور جول عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطريةbein SPORTS HD، لحساب الجولة الخامسة والعشرين KORA4GOAL بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كورة حصري حيث يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 73 نقطة، بينما يحل نوريتش سيتي بالمركز الأخير برصيد 18 نقطة، KORA7ASRY ليفربول يسعى لخطف ثلاث نقاط جديدة في صراع البريميرليج.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول الإنجليزي، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر موقع الأسطورة، alostora شاهد بلس ليفربول ضيفًا على نوريتش سيتي بملعب كارو رود بالدوري الإنجليزي.

ليفربول الساعة 7.30 علي قناة 2