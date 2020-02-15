اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي اليوم Liverpool vs noretch بث مباشر

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

خط الوسط : تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون

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خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

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يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يتذيل نوريتش سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

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تنطلق مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليومليفربول الساعة 7.30 علي قناة 2