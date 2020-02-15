اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي مباراة صلاح

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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز KORA LIVE.

موعد مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

وتلعب مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي مساء اليوم KORA LIVE في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي KORA ONLINE في الدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 2".

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بث مباشر مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: أرنولد، روبيرتسون، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، جمعهم من 24 إنتصار، وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن في البريميرليج.

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر

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