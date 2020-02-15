اونلاين | يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة خيتافي ضد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة خيتافي ضد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت yalla shoot ، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي ضيفا ثقيلا على نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

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تنطلق مباراة خيتافي ضد برشلونة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت تونس.

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تقام مباراة خيتافي ضد برشلونة في معقل الأخير، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 3 beIN SPORTS HD.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة برشلونة ضد خيتافي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لقوة منافسه خيتافي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

برشلونة الساعة 5 علي قناة 3