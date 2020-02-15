اونلاين | يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم السبت 15 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم السبت 15 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم السبت 15 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، YALL KORA برشلونة يستضيف خيتافي بالليجا.

كورة جول، حيث يدخل برشلونة بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد الثلاث نقاط فقط، من أجل مطاردة ريال مدريد، على الصدارة، KORA GOAL برشلونة يطمح في تلاشي إسقاط النقاط بالدوري.

ويلعب برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين عقب إقالة إرنيستو فالفيردي بسبب سوء النتائج، كورة ستار حيث سيكون الفريق الكتالوني مطالب بإقناع جماهيره، وتحقيق الفوز فقط والعودة لمشاركة ريال مدريد الصدارة مؤقتًا لحين مباراة الميرنجي ضد سيلتا فيجو غدا لحساب نفس الجولة، KORA STAR خيتافي ضيفًا ثقيلًا على البلوجرانا بالدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي بالدوري

Advertisements

وتُقام مباراة برشلونة ضد خيتافي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة برشلونة ضد خيتافي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE برشلونة يدخل المباراة وليس أمامه سوى الفوز لمطاردة الملكي على الصدارة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز الثالث برصيد 42 نقطة، كورة فور جول خيتافي يسعى لتحقيق المفاجأة والحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي والاقتراب من الوصافة، KORA4GOAL برشلونة يستضيف خيتافي على ملعب كامب نو.

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة برشلونة ضد خيتافي، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر برشلونة يلعب ضد خيتافي بالدوري الإسباني بدون تقطيع.

برشلونة الساعة 5 علي قناة 3