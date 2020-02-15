اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي في الليجا الإسبانية اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي في الليجا الإسبانية اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي خيتافي اليوم السبت ١٥ فبراير ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين KORA LIVE من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA ONLINE اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA GOAL اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق عصام الشوالي.

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بث مباشر لمباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي برشلونة KORA LIVE المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٤٩ نقطة بينما يتواجد نادي خيتافي في المركز الثالث من جدول ترتيب البطولة برصيد ٤٢ نقطة من أصل ٢٣ مباراة خاضها الفريقين حتى الآن.

برشلونة الساعة 5 علي قناة 3