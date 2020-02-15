اونلاين | بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني kora live

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

* مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي :

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* بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي :

بث مباشر برشلونة وخيتافي كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وخيتافي بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة برشلونة وخيتافي بدون تقطيع، حيث خاض برشلونة آخر مبارياته أمام ريال بيتيس وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وعلى الجانب الآخر، فاز خيتافي في آخر مبارياته في الليجا على فالنسيا بثلاثية نظيفة ليصبح رصيده 42 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

* مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر :

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تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم

برشلونة الساعة 5 علي قناة 3