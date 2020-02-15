اونلاين | بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

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مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي، التشكيل المتوقع للعملاق الكتالوني:

ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي:

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مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر كورة اتش دي kora online بث مباشر برشلونة، تبدأ مباراة برشلونة وخيتافي في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي

بث مباشر برشلونة وخيتافي كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وخيتافي بث مباشر yalla shoot، يحاول كيكي سيتين في تحقيق الفوز من أجل الأقتراب من ريال مدريد المتصدر.

بث مباشر يلا شووت مباراة برشلونة وخيتافي، بينما يحاول خيتافي لتحقيق نتيجة إيجابية للإقتراب من مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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