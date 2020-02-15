اونلاين | كورة ستار رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم السبت 15/2/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم السبت 15/2/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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Dawri plus، مشاهدة لقاء برشلونة، حيث يستضيف ملعب كامب نو مباراة مرتقبة بين برشلونة الإسباني بقيادة المدرب كيكي سيتين وفريق خيتافي المميز بقيادة مدربه خافيير بوردالاس، حيث يريد برشلونة تحقيق الفوز في المباراة ومواصلة مطاردة ريال مدريد علي الصدارة في الدوري الإسباني.

Kora online، تقام المباراة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، السابعة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة بتوقيت جرينتش، وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD3.

YALLA KORA، من المتوقع أن يدخل المدرب كيكي سيتين المباراة بتشكيل مكون من كل من: مارك أندري تير شتيجين – نيلسون سيميدو – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا – سيرجي بوسكيتس – فرانكي دي يونج – إيفان راكيتيتش – أنسوا فاتي – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي.

برشلونة الساعة 5 علي قناة 3