اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي مباشر لحظة بلحظة

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مشاهدة مباراة برشلونة ونادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بنتيجة 0-3 ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

لعب البلاوجرانا آخر مبارياته أمام فريق ريال بتيس وتمكن من الفوز بنتيجة 2-3 وارتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى الترتيب في جدول المسابقة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني

سيبدأ تير شتيجن في حراسة المرمى، سيميدو وبيكيه وأومتيتي وألبا في الدفاع، آرتور وبوسكيتس ودي يونج في الوسط، وفاتي وميسي وجريزمان في الهجوم.

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التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي

برشلونة الساعة 5 علي قناة 3