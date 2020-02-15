اونلاين | بث مباشر.. رابط سريع مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي القنوات الناقلة والتشكيل الرسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. رابط سريع مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي القنوات الناقلة والتشكيل الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى فريق برشلونة مع خيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني يوم السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الآخرة 1441 هجريًا على ملعب كامب نو بإقليم كتالونيا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

لعب البلاوجرانا آخر مبارياته أمام فريق ريال بتيس وتمكن من الفوز بنتيجة 2-3 وارتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى الترتيب في جدول المسابقة.

أما نادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بنتيجة 0-3 ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي والقنوات الناقلة

المباراة

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سيبدأ تير شتيجن في حراسة المرمى، سيميدو وبيكيه وأومتيتي وألبا في الدفاع، آرتور وبوسكيتس ودي يونج في الوسط، وفاتي وميسي وجريزمان في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي

الغيابات والتشكيل المتوقع لخيتافي

لن يغيب أي لاعب عن خيتافي بسبب الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد أمام برشلونة.

برشلونة الساعة 5 علي قناة 3