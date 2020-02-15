اونلاين | «كول كورة Barca»: مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسي I7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم Messi TV

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تقام مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم الأحد في الدوري الاسباني، اليوم السبت 15 فبراير 2020، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثالثة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، حيث يتطلع فريق برشلونة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة منافسة ريال مدريد على لقب الليجا الاسبانية.

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شاهد البث المباشر KOOORA 4 GOAL مباراة برشلونة وخيتافي، متابعة بث مباشر مباراة برشلونة، حيث يحتل فريق البرسا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة خلف فريق ريال مدريد متصدر الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافي المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

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تقام مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم السبت 15 فبراير 2020، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الرسمي لمباريات الدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبري، حيث تذاع مباراة البرسا عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق عربي مميز، كما تذاع المباراة عبر روابط البث المباشر على موقعنا الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة برشلونة KORA ONLINE.