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شكرا لقرائتكم خبر عن جاساما حكم مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، على إسناد مباراة إياب الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز للحكم بكاري جساما.
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بن المارد الأحمر ونظيره الجنوب إفريقي، في السابع من مارس المقبل بجنوب إفريقيا، حيث أن الذهاب بالقاهرة بال٢٨ من فبراير الجاري.
وأثار اختيار بكاري جاساما استياء عدد كبير من مشجعي النادي، بعد أن سبق وتواجد حكم الساحة المخضرم بنهائي الأبطال بين الأحمر والوداد المغربي، في ظل احتسابه قرارات غير صحيحة وفقا لرؤية البعض واحتساب هدف فوز الشقيق المغربي باللحظات الأخيرة، على الرغم من وجود شبهة تسلل أو دفع واضح للحارس شريف إكرامي.
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