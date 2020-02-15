شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حكمَي مباراتي الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكام مباراتي الذهاب والعودة، بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
واختارت اللجنة الحكم الكونغولي، جون جاك نجامبو ندالا، ليدير لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، والمقرر له يوم 29 فبراير الجاري بمصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه اختيار لجنة الحكام بـ«كاف» على الجامبي، بكاري جاساما، ليدير لقاء العودة بين الفريقين، والمقرر له يوم 7 مارس المقبل بجنوب أفريقيا.
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