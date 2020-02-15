مشاهدة مباراة الفتح والفيصلي بث مباشر اليوم 15-02-2020 الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

تختتم منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة قوية تجمع الفتح بنظيره الفيصلي على ملعب ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة ، وتتابعون مباراة الفتح والفيصلي.



ويحاول نادي الفتح تحقيق الفوز اليوم على الفيصلي الذي يمنح له الثقة الكبيرة في التخلص من المركز الأخير خاصة مع سقوط منافسيه على الهروب من فخ المركز الأخير حيث يأتي الفريق الفتحاوي في المرتبة الأخيرة برصيد 11 نقطة.

التشكيل المتوقع للفتح أمام الفيصلي:

في حراسة المرمى : كوفال

في خط الدفاع : سعدان - بينتو - لاجامى

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في خط الوسط : جانوتا - بو حميد - الفهيد - البوشل

في خط الهجوم : الزقعان - ويكهايم - فريدى

موعد مباراة الفتح والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين:

ويلتقي نادي الفتح مع الفيصلي في ختام الأسبوع الثامن عشر في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت الدوحة ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت بيروت ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت الكويت ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت جزر القمر ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت بغداد ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت صنعاء ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت موسكو ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة اليوم ستقام عبر قناة KSA Sport HD 1 بتعليق أحمد النفيسة ، وذلك في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت السودان ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت الأردن ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت دمشق ، الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت فلسطين.

ويأمل الفيصلي في مواصلة الضغط على أصحاب المراكز المتقدمة، خاصة أنه يحتل المركز السادس قبل انطلاق مباراته اليوم أمام الفتح برصيد 27 نقطة.