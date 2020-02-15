مشاهدة مباراة روما واتلانتا بث مباشر اليوم 15-2-2020 الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

يحتضن ملعب " جيويس" مباراة قوية تجمع بين فريقي روما وأتلانتا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، مباراة روما واتلانتا ستكون على درجة عالية من الندية والإثارة وخاصة أنها تجمع بين صاحبي المركزين الرابع والخامس في ترتيب الدوري الإيطالي.



ويسعى ناديي روما واتلانتا للظفر بنقاط المباراة والخروج بأفضل نتيجة ممكن خاصة وان الصراع مشتد في صدارة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلانو ولاتسيو، حيث يحتل إنتر ميلان صدارة الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة ويأتي خلفه يوفنتوس بنفس العدد من النقاط ولكن كفة الأهداف تميل لصالح الإنتر ويحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة أتلانتا ضد روما في الدوري الإيطالي:

تنطلق مباراة أتالانتا وروما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت دمشق ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت بيروت ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت بغداد ، الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي، وتنقل مباراة اليوم عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 4.

تشكيلة أتالانتا المتوقع أمام روما بالدوري الإيطالي:

في حراسة المرمى: بيرلويجي جوليني.

في خط الدفاع: بيرات ديمسيتي - ماتيا كالدارا - أندريا مازييلو.

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في خط الوسط: هانز هايتبور - مارتن دي رون - فريلير - جوسينس.

خط الهجوم: باشاليتش - لويس مورييل - مالينوفسكي.

تشكيلة روما المتوقع أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي:

في حراسة المرمى: باو لوبيز.

في خط الدفاع: اليكساندر كولاروف – فيدريكو فازيو – سيتين – فلورينزي

في خط الوسط: أمادو دياوارا – جوردان فيرتوت – لورينزو بيليجريني

في خط الهجوم: بيروتي – نيكولو زانيولو –. إدين دجيكو.

ويتواجد نادي روما في المركز الرابع بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، في المقابل يتواجد روما في المركز الخامس برصيد 39 نقطة ، ويسعى ذئاب العاصمة الإيطالية للظفر بنقاط المباراة الثلاث والتساوي في عدد النقاط مع أتلانتنا والمنافسة بقوة للتقدم في المراكز الأربعة الأوائل بترتيب الكالتشيو.