مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم 15-02-2020 الدوري الانجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

يحل نادي ليفربول ضيفاَ ثقيلاَ على نادي نوريتش سيتي في المباراة التي تقام على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.



ويفتقد نوريتش سيتي في هذه المباراة لخدمات تيم كلوزه بداعي الإصابة، في حين يفتقد الريدز لخدمات العروسي وناثانيل كلاين بسبب الإصابة، ورغم عودة ماني وميلنر إلا أن المدير الفني يورجن كلوب ربما لا يدفع بهما في مباراة نوريتش سيتي، المباراة ستكون سهلة نسبياَ لكتيبة يورجن كلوب الذي مازال يقدم مستويات ولا أروع داخل بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويشارك النجم الدولي محمد صلاح من جديد مع الريدز بعدما توج مؤخراَ بجائزة افضل لاعب في الفريق عن شهر يناير وذلك بعدما سجل 3 أهداف وصنع مثلهما خلال الشهر الماضي.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بعد خوض 25 جولة تمكن خلالها الريدز من الفوز في 24 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 60 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفاَ، في المقابل يحتل نوريتش سيتي المركز الأخير بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بعد خوض 25 مباراة تمكن خلالها نوريتش من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والخسارة في 15 مباراة.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت العراق ، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت بيروت، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش "التوقيت العالمي"، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة beIN SPORTS HD 2

تشكيل نوريتش السيتي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: تيم كرول

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خط الدفاع: سام بيرام - بن جودفري - كريستوف زيمرمان - ماكس آرونز

خط الوسط: كيني ماكلين - أليكساندر تيتي - تود كانتويل - أوندري دودا - إيمي بوينديا

الهجوم: تيمو بوكي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط:جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

كتيبة يورجن كلوب تسعى للحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم والاقتراب بشدة من حسم لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ ثلاثين عاماَ، خاصة وان الفارق اتسع مع مانشستر سيتي صاحب الوصافة لـ22 نقطة، وستكون الفرصة ذهبية أمام الريدز في الفوز بالمباريات المقبلة لحسم لقب الدوري الإنجليزي مبكراَ والتركيز في بطولة دوري أبطال أوروبا للحفاظ عليها للعام الثاني على التوالي.