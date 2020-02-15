شكرا لقرائتكم شاهد كيف احتفل الأهلى بعودة رمضان صبحى للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية قائلة :" لاعبنا رمضان صبحي يشارك في مران فريقنا".

شارك رمضان صبحي في مران فريقه الجماعي المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من إصابة الخلفية التي ضربته مرتين خلال الفترة الماضية ،و و يحاول الجهاز الفني تجهيز الجناح الدولي لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل في الإمارات.



رمضان

وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.

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الأهلى لعب المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، أحمد فتحى، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان ،حسين الشحات، جونيور أجايى ومروان محسن، واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة ومصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل المصرى كالتالى: أحمد عبد الفتاح، إسلام أبو سليمة، محمود وادى، فريد شوقي، مفتاح طاطا، أحمد ياسر، اسلام عطية، عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سمبوري، حسن علي.

ويرفض جهاز الكرة بالأهلى المجازفة برمضان صبحى حرصًا على سلامته وخوفًا من تجدد إصابته للمرة الثالثة على مستوى العضلة الخلفية، وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديدًا يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا طوال الفترة الماضية.

وشارك رمضان صبحى فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن غير سليم بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات، خاصة أن رمضان صبحى من العناصر الأساسية.