شكرا لقرائتكم ليتشي يتغلب على سبال بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق ليتشي على ضيفه سبال 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي ليتشي ماركو مانكوسو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وزان ماير في الدقيقة 66، فيما سجل هدف سبال الوحيد أندريا بيتانيا في الدقيقة 47.

ورفع ليتشي رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.