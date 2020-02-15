شكرا لقرائتكم لاعب وست هام ينضم إلى سبورتنغ كانساس الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نادي لوس أنجلوس إف.سي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم الليلة الماضية إنه تعاقد مع المهاجم الإنجليزي برادلي رايت-فيلبس الذي أمضى سبعة مواسم في صفوف نيويورك رد بولز، وفي الوقت نفسه أعلن نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أن مدافعه النيوزيلندي ونستون ريد انتقل على سبيل الإعارة إلى سبورتنغ كانساس سيتي الأمريكي.

وشارك رايت فيلبس (34 عاما) في 195 مباراة في الدور الأول للدوري الأميركي وأحرز خلالها 108 أهداف لكنه ومع تقدمه في العمر أحرز هدفين فقط في 23 مباراة مع رد بولز في الموسم الماضي إلى جانب المساهمة في صنع أربعة أهداف أخرى.

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وقال جون ثورينغتون المدير العام للوس أنجلوس إف.سي في بيان "برادلي واحد من أكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم وهو من نوعية اللاعب الذي يستطيع إحداث الفارق مع فريقنا."

كما سبق وشارك اللاعب اللندني في 32 مباراة في صفوف مانشستر سيتي ما بين 2004 و2006 ولعب أيضا في صفوف ساوثامبتون ما بين عامي 2006 و2009. ولم يشارك ريد (31 عاما) في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول منذ مارس 2018 بسبب الإصابة.

وانضم ريد إلى وست هام يونايتد في 2010 وشارك في 223 مباراة مع النادي اللندني.