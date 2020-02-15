شكرا لقرائتكم فريق الولايات المتحدة يتفوق على فريق العالم في مباراة "النجوم الصاعدون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفوق "فريق الولايات المتحدة الأميركية" على "فريق العالم" بنتيجة 151-131 في مباراة "النجوم الصاعدون" يوم الجمعة على ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو، والتي تأتي في إطار الاستعدادات لمباراة كل النجوم (أول ستارز) يوم الأحد مع دخول الدوري الأميركي للمحترفين فترة استراحة.

وكما جرت العادة في نهاية الأسبوع المخصصة لمباراة كل النجوم بين المنطقتين الشرقية والغربية، غاب الدفاع والمنافسة عن المواجهة وسيطر الاستعراض لا سيما في الربع الأخير.

وكان إيريك باشال من غولدن ستايت ووريوز أفضل مسجل للفريق الأميركي برصيد 23 نقطة حيث تجاوز سبعة من زملائه حاجز العشر نقاط من بينهم مايلز بريدجز لاعب تشارلوت هورنتس بـ20 نقطة والذي اختير أفضل لاعب في اللقاء، فيما كان الكندي أر جي باريت الأفضل من فريق العالم بـ27 نقطة فيما سجل السلوفيني لوكا دونشيتش لاعب دالاس مافريكس 16 نقطة.

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وقال بريدجز بعد المباراة "أردنا الدخول إلى أرض الملعب ونلعب بقوة في مباراة النجوم الصاعدون وإظهار جودة تشارلوت (هورنتس)، أنا وديفونتي (غراهام) وبي جي (واشنطن). لم يكن لدي أي حوافز صراحة، لن أقول ذلك ولكن أم جي (مايكل جاكسون) وضع شيكاغو على الخارطة، ما لعب دورا كبيرا في ذلك".

ودخل فريق العالم إلى الاستراحة متقدما 81-71 بفضل تسديدة من خلف منتصف الملعب لدونشيتش، إلا أن الربع الثالث شهد سيطرة الفريق الأميركي الذي سجل 44 نقطة مقابل 24 فقط لخصمه قبل أن يفرض سيطرته على اللقاء ما فتح الباب أمام السلات الاستعراضية لا سيما لزيون ويليامسون نجم نيو أورليانز بيليكانز.

سجل بريدجز ثلاثيتين متتاليتين ليقلص فارق الاثنتي عشرة نقطة قبل خمس دقائق من نهاية الربع الثالث، قبل أن يسجل غراهام زميله في هورنتس ثلاثيتين على التوالي أيضا ليمنح التقدم للفريق الأميركي 104-103، وكان التقدم الأول منذ الدقائق الأولى للمباراة.