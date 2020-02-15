زيدان يعتبر أن حافز مانشستر سيتي أمام ريال سيكون "هائلا"









اسماء السيد - اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني السبت أن مانشستر سيتي سيدخل الى المواجهة التي ستجمعه مع فريقه في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحافز "هائل"، بعد أن استبعد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم النادي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف".

وقال الاتحاد الاوروبي (ويفا) في بيان الجمعة أن سيتي ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي اضافة الى تغريمه 30 مليون يورو، قبل أن يعلن النادي على الفور أنه سيستأنف العقوبة أمام أمام محكمة التحكيم الرياضية ("كاس").

ويحل فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا ضيفا على ريال في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية على ملعب سانتياغو برنابيو في 26 شباط/فبراير الجاري، قبل لقاء الاياب على ملعب الاتحاد في 17 آذار/مارس المقبل.

وقال زيدان عشية استضافة ريال المتصدر لسلتا فيغو السابع عشر في المرحلة 24 من الليغا "نظرا لما حصل للتو، سيكون حافزهم هائلا. لن أدخل في تفاصيل ما حصل وما قد يحصل....".

وأكد زيدان أن سيتي "سيكون خصما صعبا على كل الاحوال، خاصة لما يمرون به في الدوري الانكليزي الممتاز، لذا ستكون لديه دوافع اضافية".

ويحتل سيتي بطل الموسمين الماضيين المركز الثاني في الـ" برميرليغ" متخلفا بـ22 نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما أبدى غوارديولا تخوفه من امكانية اقالته في حالة عدم تفوقه على ريال مدريد من البطولة القارية لاسيما انه فشل في مواسمه الثلاثة مع سيتزنز في تجاوز الدور ربع النهائي.

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الا ان زيدان يدرك جيدا مدى قوة الفريق المتوّج باللقب المحلي في موسمين متتالين حاصدا 100 و98 نقطة على الترتيب.

وقال زيدان (47 عاما) الذي قاد ريال الى ثلاثة القاب متتالية في دوري الابطال بين عامي 2016 و2018 "سيكون خصما صعبا جدا جدا بالنسبة لنا، إنه فريق كبير".

وفي سياق آخر، أكد لاعب خط الوسط السابق أنه حان الوقت لعودة البلجيكي ادين هازار الى صفوف الفريق بعدما أبعدته اصابة في الكاحل عن الملاعب منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقال الدولي الفرنسي السابق "نعرف ما يكسبه الفريق مع ادين، يكسب لاعبا كبيرا جدا. حان الوقت لعودته الى الفريق، يتمرن معنا ويشعر بحالة جيدة. لم يلعب منذ ثلاثة اشهر ولكنه جاهز بدنيا للعب معنا. سيكون معنا غدا وجاهز لمعاودة اللعب".

وكان هازار انتقل في الصيف الى النادي الملكي قادما من تشلسي الانكليزي، الا انه لم يقدم المستويات التي قدمها مع البلوز مكتفيا بهدف يتيم واربع تمريرات حاسمة في 13 مباراة في جميع المسابقات قبل الاصابة.

ويتصدر ريال الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي يحل ضيفا على خيتافي الثالث في لقاء حذر السبت.