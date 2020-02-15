استئناف الدوري العراقي بعد توقف لأكثر من أربعة أشهر

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تستأنف الاحد بطولة العراق لكرة القدم المتوقفة منذ أكثر من أربعة اشهر بسبب الاوضاع الامنية قي البلاد، وذلك بمشاركة 15 فريقا بعد انسحاب طوعي لخمسة فرق ضمنت البقاء في الموسم المقبل.

وتستأنف المسابقة المحلية بصيغة جديدة تعتمد نظام الدوري لمرحلة واحدة (دون ذهاب واياب).

وتوقفت البطولة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات التي تتواصل في بغداد وعدد من المدن الجنوبية للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية والحياتية.

وكان مقررا، حسب رغبة الاندية المشاركة في البطولة، اقامة مباريات كل دور من ادوارها، في يوم واحد الا ان لجنة المسابقات اصطدمت في ما بعد برغبة الشركة التلفزيونية الناقلة للمباريات بتغيير المواعيد.

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واوضح سكرتير لجنة المسابقات شهاب احمد ان "الشركة الناقلة للمباريات فرضت ولاسباب تجارية، رغبتها بنقل اربع مباريات في كل دور بواقع مباراتين في اليوم الواحد".

وتقام الاحد ثلاث مباريات ابرزها مواجهة الزوراء والطلبة على استاد الشعب الدولي في العاصمة، ويستقبل النجف على ملعبه الصناعات وامانة بغداد نفط الوسط.

ويلتقي الاثنين كل من الكهرباء والنفط والميناء مع نفط الجنوب ويقابل القوة الجوية نفط ميسان.

ويختتم اربيل وضيفه الحدود على استاد فرانسوا حريري مباريات الدور الاول الثلاثاء، فيما سيكون الشرطة في هذه الجولة في الانتظار لارتباطه في بالمشاركة في مسابقة دوري ابطال اسيا.