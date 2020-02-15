دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة للمرة الثانية في ثمانية أيام

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حطم السويدي أرمان دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة في ألعاب القوى، باجتيازه ارتفاع 6,18 امتار السبت في غلاسكو، بفارق سنتيمتر واحد عن الرقم الذي حققه الاسبوع الماضي في لقاء تورون البولندي داخل قاعة.

وكان دوبلانتيس (20 عاما)، بطل اوروبا عام 2018 وصاحب فضية بطولة العالم في الدوحة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، قد حطم السبت الماضي رقما صامدا منذ 2014 للفرنسي رينو لافيلني (6,16 م).

وافتتح اللاعب الذي ترعرع في الولايات المتحدة مشواره السبت على ارتفاع 5,50 أمتار، ثم تجاوز 5,75 م في المحاولة الثانية، ضمن جائزة مولر الكبرى داخل قاعة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

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وبعد توقف بطل العالم الاميركي سام كندريكس عند ارتفاع 5,84 م، بقي السويدي لوحده في المنافسة وحلق فوق ستة أمتار.

وكان بحاجة لمحاولة وحيدة على ارتفاع 6,18 ليحطم رقمه القياسي العالمي.

قال دوبلانتيس الذي حصل على مبلغ 30 الف دولار اميركي لتحطيمه الرقم العالمي "كانت منافسة رائعة. ساعدتني كثيرا طاقة الجمهور".