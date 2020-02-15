فوز هام لبيرنلي في أرض ساوثمبتون

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حقق بيرنلي فوزا هاما على حساب مضيفه ساوثمبتون 2-1 السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وهي الخسارة الثانية تواليا لساوثمبتون بعد سقوطه المدوي أمام ليفربول متصدر الترتيب صفر-4 في المرحلة الماضية، في حين حقق الضيوف فوزهم الثالث في المباريات الخمس الأخيرة.
تقدم بيرنلي سريعا بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية عن طريق لاعب الوسط آشلي ويستوود، ليعادل اصحاب الأرض عبر داني اينغز في الدقيقة 18، رافعا رصيده الى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم في المركز الثالث خلف المتصدر جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (17) والارجنتيني سيرخيو اغويرو نجم مانشستر سيتي (16).
واستعاد البديل التشيكي ماتيي فيدرا التقدم لفريقه بهدف جميل بعدما روض الكرة والتف على نفسه وسددها بيسراه بعيدا عن متناول الحارس أليكس ماك كارثي (60).
ورفع بيرنلي رصيده إلى 34 نقطة وتقدم للمركز العاشر موقتا، فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.
ويلعب لاحقا ليفربول صاحب الصدارة بضيافة نوريتش سيتي متذيل الترتيب.
وتستكمل المرحلة الأحد حيث يلعب أستون فيلا مع توتنهام، وأرسنال مع نيوكاسل يونايتد، وتتواصل الاثنين بلقاء قمة المرحلة بين تشلسي وضيفه مانشستر يونايتد، وتقام الأربعاء اخر مباريات المرحلة بين مانشستر سيتي ووست هام، علما انها كانت مقررة الأحد الماضي لكن الأحوال الجوية السيئة ادت إلى ارجائها.
وتقام هذه المرحلة خلافا للعادة على مدة أسبوعين، حيث تناوبت الفرق على نيل عطلتها الشتوية المختصرة.
ملخص مباراة بيرنلي وساوثمبتون:
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