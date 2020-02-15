جولة تجريبية للشعلة الأولمبية وسط استمرار المخاوف من فيروس كورونا









اسماء السيد - أقامت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 السبت جولة تجريبية للشعلة الاولمبية مع استمرار المخاوف من أن يلقي فيروس كورونا المستجد بظلاله على الاستعدادت للحدث الرياضي الاعظم الصيف المقبل في اليابان.

وحملت مجموعة من المتسابقين مشاعل غير مضاءة لمسافة 200 مترا كل منهم، في ظل اهتمام المنظمين بالتفاصيل الدقيقة قبل أن تصل الشعلة الاولمبية الى اليابان وتنطلق قي جولة في أرجاء البلاد بدءا من 26 آذار/مارس الى 24 تموز/يوليو موعد انطلاق النسخة التاسعة والعشرين من الالعاب الاولمبية الصيفية.

على مرأى من رجال الامن والشرطة، تناقل حاملو الشعلة باللباس الرسمي للاولمبياد الابيض وشريط أحمر مائل، الشعلة الوهمية أمام الحاضرين في الشوارع من سكان محليين ومسؤولي المدينة بعد أن تم تحويل حركة المرور من أجل اقامة الجولة التجريبة.

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وقالت الممثلة اليابانية ساتومي ايشيهارا التي حملت الشعلة في المرحلة الثالثة "إنه أمر رائع عندما نفكر أن هذا سيحصل في كل أنحاء اليابان على مدى 121 يوما. أنا متأكدة أنه سيترك الكثير من الذكريات الجميلة".

ومع ذلك، فإن المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (والذي بات يعرف باسم كوفيد-19 وفق منظمة الصحة العالمية)، الذي أودى بحياة أكثر من 1500 شخص وأصاب 66 ألفا في الصين، دفعت منظمي أولمبياد طوكيو للكشف عما إذا لديهم خطط طوارئ لمواجهة الوباء، رغم تأكيدهم مرات عدة أن الحدث سيقام في موعده المحدد.

سجلت اليابان أول حالة وفاة من الفيروس الخميس وهي من اكثر البلدان تأثرا بالوباء خارج الصين القارية، بعد رصد اكثر من 30 حالة في البلاد، اضافة الى 285 اصابة على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية التي تخضع للحجر الصحي والراسية على شواطئ يوكوهاما قبالة سواحل اليابان منذ الاسبوع الماضي.