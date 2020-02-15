شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يتابع مباراة الاتحاد وأسوان من مقصورة استاد المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني في مقصورة استاد المقاولون العرب، لمتابعة مباراة الاتحاد السكندري و أسوان، في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، وتابع المباراة مع المدير الفني أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وذلك لمراقبة لاعبي الفريقين، يأتي ذلك في إطار الخطة الموضوعه من قبل الجهاز الفني للمنتخب، لرصد ومتابعة كافة لاعبي الدوري المصري، لاختيار العناصر المميزة وضمها إلى المعسكر المقبل للمنتخب.‎

وأحرز عبد الله السنجهاوي لاعب أسوان هدف بالخطأ فى مرماه لصالح الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وجاءت تشكيلة الإتحاد على النحو التالى، حارس المرمى: محمود الزنفلى، خط الدفاع: محمود شعبان – إسلام جمال – عمر الميدانى – السيد سالم، خط الوسط: نور السيد – احمد نبيل مانجا – خالد الغندور – احمد رفعت، خط الهجوم: محمد الصباحى – خالد قمر.

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالي:رضا السيد في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، طارق أبو العز، حسن طارق، محمد همام، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادي فريد وكريم الطيب.

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وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس مصر لإستكمال رحلة زعيم الثغر بالبطولة سعياً للتتويج بلقبها ومصالحة الجماهير الغاضبة من وداع البطولة العربية لصالح الاسماعيلى فيما يتمسك مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان لإستكمال انتفاضة تماسيح النيل التي أهدته ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري أنقذته من إقتحام دوامة الهبوط.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976 ويمنى النفس باللقب السابع هذا الموسم لإهداؤه لجماهيره العريضة .

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى.