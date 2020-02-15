شكرا لقرائتكم خبر عن بالشعر والذقن.. رمضان صبحى يظهر فى تدريب الأهلى الجماعى قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه التى أقيمت اليوم، السبت، علي ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من إصابة الخلفية التي ضربته مرتين خلال الفترة الماضية ، ويحاول الجهاز الفني تجهيز الجناح الدولي لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل في الإمارات.

رمضان صبحى كان تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى تدريبات المارد الأحمر يوم 17 ديسمبر 2019، ليعود مرة أخرى اليوم للمشاركة فى المران الجماعى بعد غياب قارب من الشهرين، وظهر اللاعب بلوك جديد حيث أطلق لحيته وشعره.



رمضان صبحى

رمضان صبحى بمظهر جديد فى تدريبات الاهلى

رمضان صبحى بالذقن Advertisements

وشارك رمضان صبحى فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن غير سليم بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات، خاصة أن رمضان صبحى من العناصر الأساسية.

وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.