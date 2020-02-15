شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف : وصولى لنهائى زوجى بطولة زيد المفتوجة للتنس خطوة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقالت ميار شريف انها سعيدة جدا بتقدمها فى رياضة التنس خاصة بعد تأهلها الى أولمبياد طوكيو 2020 عبر دورة الالعاب الافريقية الاخيرة بالمغرب .

وتوجهت ميار شريف بالشكر الى مسئولو مجمع زيد الرياضى على تنظيم هذه البطولة الرائعة .

وتخوض المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 189 عالميا في التنس، بعد قليل ، منافسات زوجى بطولة zed المفتوحة للسيدات، والتى يستضيفها مجمع zedالرياضى بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار كأول بطولة كبرى للسيدات في مصر.

و تخوض ميار المنافسة برفقة زميلتها الهولندية أرانتشا روس أمام الثنائى الأجنبى، البولندية كاترزنا بيتر، والصربية ألكساندرا كرونيك.

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وكانت ميار شريف برفقة زميلتها الهولندية أرانتشا روس، قد تغلبتا على الثنائي البولندية بولا كانيا والأوكرانية أنستازيا شوشينا في مباراة الدور نصف النهائي، التي جمعت اللاعبات الأربعة بمنافسات الزوجي في نصف النهائي، بمجموعتين مقابل واحدة في مباراة استغرقت ساعة و34 دقيقة وجاءت تفاصيلها كالتالي: 7/6, 6/2, 10/5.

و كان محمد الغزاوى، منسق بطولة زد المفتوحة لسيدات التنس التى يستضيفها مجمع زد بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار، قد أكد على أن البطولة حققت نجاحا كبيرا على جميع الأصعدة حتى الآن، مشيرا إلى الخبرات التى اكتسبتها اللاعبات المصريات من البطولة ودورها فى نقل التنس المصرى لمكان أفضل ، مشيرا إلى تنظيم بطولة أخرى تقدر جوائزها بـ 60 ألف دولار الأسبوع المقبل لم تقل فى المستوى عن هذه البطولة، وسيكون هناك لاعبات بترتيب أفضل، ونعمل على زيادة جوائز البطولات وفقا للوائح الاتحاد الدولي، حتى نستضيف أكبر اللاعبات.

وبلغ عدد اللاعبات المشاركة بالبطولة حوالي 80 لاعبة تنس من 20 جنسية مختلفة، وحصلت شركة أورا على حقوق تنظيم بطولة "ZED" لسيدات التنس، لتكون أكبر بطولة تستضيفها الأراضي المصرية.

كان محمد صفوت لاعب وادى دجلة تحطيم الأرقام القياسية فى مسيرته الاحترافية بالتنس، وتقدم اللاعب 27 مركزاً فى التصنيف العالمى للعبة الصادر اليوم عن الاتحاد الدولى ليصل إلى المركز رقم 130 على العالم، محققاً أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية.