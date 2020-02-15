شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي ضد الزمالك.. مواجهة جديدة فى القاهرة 28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية والعربية مواجهة جديدة تجمع الترجي ضد الزمالك، يوم 28 فبراير الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريقان فى تحد جديد، حيث التقى الكبيران أمس فى السوبر الإفريقى ونجح الأبيض فى الفوز باللقب الرابع فى تاريخه بعد حسم المواجهة 3-1.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن اجتماعاً أمنياً سيعقد غداً، الأحد، لمناقشة طلب نادى الزمالك بإقامة مباراته أمام الترجى التونسى يوم 28 فبراير باستاد القاهرة الدولى، مؤكداً أن الأمن وافق على إقامة المباراة يوم 28 فبراير، إلا أن اسم الملعب سيتحدد فى اجتماع الغد سواء باستاد القاهرة أو السلام .

وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة إن اجتماعاً أمنياً عقد الثلاثاء بحضور مندوب من النادى الاهلي وتم خلاله إخطار النادى الأحمر بإقامة مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية بدورى ابطال افريقيا على ستاد السلام يوم 29 فبراير الجارى.

فى السياق ذاته، كشفت الإحصائيات التى نشرها موقع " foot24" التونسى، أن الترجى انفرد بالرقم القياسى لأكثر الأندية خسارة للقب كأس السوبر الأفريقى وذلك فى 4 مرات، ليتخطى السجل السلبى المسجل باسم فريقى الصفاقسي والنجم الساحلي اللذين فشلا فى التتويج باللقب بثلاث مناسبات.

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كما أصبح "الدم والذهب" ثالث فريق يخسر لقب كأس السوبر الأفريقي في مرتين متتاليتين بعد النادي الصفاقسي عامى 2008 و2009 ومازيمبي الكونغولي عامى 2017 و2018، حيث خسر الترجى البطولة في النسخة الماضية أمام الرجاء المغربى بهدفين مقابل هدف.

وتعد الهزيمة التي تلقاها الترجى أمام الزمالك هي الأكبر في السوبر الأفريقي منذ نسخة عام 2003، عندما فاز أيضا أبناء القلعة البيضاء على الوداد البيضاوى المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الزمالك نجح فى الانفراد بالمركز الثانى في التتويج بلقب السوبر الأفريقي، برصيد 4 ألقاب متخطا مازيمبى الكونغولى، صاحب الثلاثة ألقاب، بينما يتصدر الأهلى الرقم القياسي في التتويج باللقب، برصيد 6 ألقاب.

من جانبه، عبر معز بن شريفية، حارس فريق الترجى التونسي، عن أسفه الشديد، عقب خسارة لقب السوبر الأفريقي، أمام نظيره الزمالك.

قال بن شريفية، في تصريحات نقلها "موقع الصريح أونلاين" التونسي،:"نعتذر لجماهير الترجى، على خسارة لقب السوبر الأفريقي، وسنثأر من الزمالك، في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا".