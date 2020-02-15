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شكرا لقرائتكم خبر عن "رايولا" بوجبا في يوفنتوس بعد يورو ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
اقترب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي كثيرا، من صفوف يوفنتوس الإيطالي، في ظل سعى البيانكونيري له منذ الموسم الماضي.
ووفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية، فقد استائت إدارة نادي مانشستر يونايتد، بعد تصريحات الإيطالي رايولا وكيل اللاعب بول بوجبا، الذي يصر على رغبة صاحب ال٢٦ عاما بالرحيل عن الأولد ترافورد.
وتابع رايولا: أن بول لديه رغبة في التواجد ضمن الطبقة الأولى فقط، لذا سوف ينتظر اللاعب لنهاية الموسم الجاري، بعد معرفة مصير الفريق بالتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا العام المقبل من عدمه.
وشدد: على أن بول لديه عروض كثيرة غير يوفنتوس ورغبة حقيقية من اللاعب للرحيل، خلال الصيف المقبل.
واختتم رايولا: إن هناك عروض من أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، إلا أن جميع تلك العروض وغيرها مؤجلة لحين مشاركة وانتهاء اللاعب من واجبه الدولي مع المنتخب الفرنسي بيورو ٢٠٢٠ المقبل.
وكان بول بوجبا، قد شارك هذا الموسم خلال ٨ مواجهات فقط، بعد إصابته وابتعاده عن الملاعب فترة طويلة، إلا أنه قريب من العودة خلال المشاركة في دربي جاري مدينة مانشستر.
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