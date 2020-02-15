شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يودع كأس مصر على يد أبوقير للأسمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقصى نادي أبوقير للأسمدة نظيره حرس الحدود من دور الـ 16 لبطولة كأس مصر بفوزه بهدفين نظيفين، اليوم السبت. وتقدم أحمد العش مبكرًا لأبوقير للأسمدة من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة. وفي الدقيقة 79، أضاف هاني السعيد الهدف الثاني في مرمى حرس الحدود، ليودع الأخير المسابقة من ثمن النهائي ويتأهل أبوقير للأسمدة إلى دور الـ 8، ليتلقي الفائز من الأهلي والترسانة.

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