شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يرد على ادعاءات عدم تقدير محمد صلاح بالشكل الكاف في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي على الادعائات الموجهة إلى فريقه بعدم تقدير نجمه محمد صلاح بالقدر الكاف.
وقال «كلوب» مازحًا، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «غير مقدر بالقدر الكاف؟ لا أشعر بذلك لأكن صريحًا، الفتى المسكين، الجميع لا يزال يعرفه».
وأضاف: «إذا سجل 44 هدفًا في ثلاثة مواسم متتالية لكان أمرًا مثيرًا حقًا، ربما كنا لنفوز بالدوري الإنجليزي العام الماضي».
وتابع: «كلاعب، هو شخصية استثنائية ولن يتوقف حقًا، هو يريد اللعب وأنا لست واثقًا كم مباراة أهدر فيها ولكنه أصبح هدافًا بالفطرة، وهذا هو الواقع».
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